Ученые из США выявили шесть общих типов поведенческих реакций у больных аутизмом

Значительное развитие социальных навыков выявлено у каждого десятого ребенка-аутиста в США. Эти данные были получены в ходе исследования, проведенного группой специалистов Колумбийского университета в Нью-Йорке под руководством Питера Беармэна.Для участия в исследовании были отобраны почти семь тысяч аутистов в возрасте от 2 до 14 лет. Все дети как минимум четыре раза проходили обследование, по результатам которого оценивались их навыки общения, социальная роль, а также наличие и выраженность патологических цикличных действий у пациентов.На основе полученных данных Беармэн и его коллеги выявили шесть общих типов поведенческих реакций у больных аутизмом. У детей с высокими значениями одного из исследуемых параметров, два других показателя также превышали средние значения.Однако у некоторых пациентов низкие значения показателей к 14-летнему возрасту сменились высокими. В частности, значительное развитие способностей к общению было выявлено у 7,5 процента аутистов, а социальных навыков - у 10,7 процента участников исследования. Выраженность патологических циклических действий увеличилась у 7,1 процента, а снизилась у 8,1 процента детей.Выявленные типы поведенческих реакций аутитов исследователи связали с различными социально-экономическими факторами, в том числе с возрастом, национальной принадлежностью и уровнем образования родителей, а также участием в американской программе оказания медпомощи нуждающимся Medicaid.Согласно последним данным Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC), распространенность аутизма в стране за два года выросла почти на четверть. В 2008 году этот показатель составил 11,3 случая расстройств аутистического спектра на тысячу детей.