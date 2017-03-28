Ответственная работа может продлить жизнь

Слишком много работать – вредно, это известный факт. А недавно исследователи из США выяснили, что наше отношение к работе (и к начальству) тоже влияет на здоровье.Специалисты из бизнес-школы Келли в Индиане совместно с коллегами из бизнес-школы Типпи Университета Айовы, попытались оценить отрицательные долгосрочные последствия для здоровья, связанные с эмоциями на рабочем месте. Они использовали данные из исследования Wisconsin Longitudinal Study, в котором изучалось 10 000 человек, окончивших Висконсинские средние школы в 1957 году. Исследователи проводили интервью с участниками каждые несколько лет об их жизни, работе, чувствах, привычках и их здоровье. Для текущего проекта авторы извлекли информацию о людях, которые все еще работали, но приближались к концу своей карьеры, собранную с 2004 по 2011 год.Ученые обнаружили увлекательную взаимосвязь между автономностью на рабочем месте, то есть возможностью принимать решения о том, как тратить свое время и как работать, и сроком трудового стажа. У людей с высокими требованиями к работе, имевших минимум контроля над своим временем, риск смертности в течение периода исследования был на 15,4% выше, чем у людей с низкими требованиями. Иная ситуация наблюдалась среди персонала с большой автономией на рабочем месте: для них высокие требования к работе были связаны с 34-процентным уменьшением риска смерти.Авторы сделали вывод, что серьезная работа с высокими требованиями к качеству может считаться здоровой, если сотрудник чувствует себя наделенными полномочиями – например, имеет возможность ставить собственные цели, устанавливать собственные графики, устанавливать приоритеты в принятии решений и тому подобное. «Также очень полезно здоровья видеть реальные результаты своего труда в реальном времени», – отмечают исследователи в журнале «Персональная психология».