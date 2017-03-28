Понимание этнической принадлежностей помогает подросткам благополучно повзрослеть

Развитие этнической расовой идентичности – важная задача в молодом возрасте. В новом исследовании ученых из США оценивался «Проект идентичности» - серия мероприятий по укреплению психического здоровья молодежи, которые содействуют решению проблем, связанных с их этнической и расовой идентичностью.«Проект идентичности» (Identity Project) был разработан командой из Аризонского государственного университета: эта универсальная программа должна была обеспечить подростков инструментами для изучения собственной этнической и расовой принадлежности с той целью, чтобы они смогли получить более четкое представление о том, как эти предпосылки важны для их жизни и как они влияют на их самооценку, учебу, адаптацию в обществе и т.д.Недавнее исследование было направлено на определение эффективности Identity Project. Оно включало социально-экономически, этнически и расово разнообразную группу 218 девятиклассников государственных школ на юго-западе Соединенных Штатов, которые были рандомизированы в группы: одни участники обучались по программе Identity Project, другие – нет. Наблюдение продолжалось 10 недель.В начале исследования авторы не обнаружили существенных различий между подростками. Однако в конце обнаружилось, что участники Identity Project значительно расширили свое понимание этнической и расовой принадлежности. «Подобная работа, которая проводится в подростковом возрасте, может направить детей на позитивную траекторию развития, что может иметь долгосрочные последствия для их психосоциальной адаптации во взрослую жизнь», - пишут авторы работы.