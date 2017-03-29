Что не следует делать сразу после приема пищи
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1. Сон
Если вы сразу после еды ляжете спать, то будете ощущать дискомфорт и вздутие. Сон на полный желудок также увеличивает риск инсульта. Не ешьте хотя бы за 2 часа до сна.
2. Сигарета
К сожалению, среди нас очень много тех, кто с ней не расстается. Курение – самый разрушительный процесс для легких, а после еды – тем более. Между едой и сигаретой должны быть пару часов (минимум – 20 минут).
Все дело во взаимодействии никотина и кислорода. Если выкурить сигарету сразу после еды, организм вместе с кислородом потребит гораздо больше канцерогенов, чем обычно. Еще курение блокирует усвоение витаминов и минералов, чем сводит на нет эффект даже самой полезной еды.
Ученые посчитали, что курение после еды – это все равно, что выкурить 10 сигарет за раз. Что, в свою очередь, увеличивает риск рака кишечника и легких.
3. Душ
Во время водных процедур в душе усиливается приток крови к рукам, ногам и телу в целом. Следственно, снижается приток крови к желудку. Это ослабляет пищеварительную систему, и она не может работать эффективно. Чревато болью в желудке.
Оптимальное время для душа – 30 минут после еды.
4. Фрукты
Наверное, вы думали, что их можно есть в любое время. Да, если натощак. Для переваривания фруктам нужны различные ферменты, а сахар, который содержится в них, требует времени для полного поглощения организмом.
Если вы съедите фрукт до или после основного приема пищи, он пробудет в желудке слишком много времени и начнет гнить. Чревато изжогой, отрыжкой и другими неприятными ощущениями.
5. Чай
Если выпить чашечку чая после еды, то он воспрепятствует усвоению железа. Дубильная кислота, которая содержится в напитке, вступает в реакцию с белком и железом и не позволяет организму их полноценно переварить. Поглощение железа снижается на 87 %.
Низкое содержание железа в крови вызывает анемию и дефицит эритроцитов. Следствие – слабость, усталость, бледная кожа, боль в груди, головокружение, ломкие ногти и плохой аппетит.
Лучше выпить кофе – его, наоборот, не рекомендуют пить натощак. Но еще лучше ограничиться водой.
6. Спорт
Как бы ни хотелось сразу сжечь калории, лучше себя остановить. Полный желудок и мгновенные занятия спортом обеспечат икоту и тошноту, более серьезные последствия – судороги и повышенная травмоопасность.
Лучшее решение – отправиться на спокойную прогулку, а спортом заняться через 2 часа.
Listis
СМИ2
Gnezdo
LentaInform
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