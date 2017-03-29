Что не следует делать сразу после приема пищи

Сытный ужин и отдых на диване перед телевизором – многие из нас делают так каждый вечер. Но знаете ли вы, что это худшее, чем можно заняться после еды?.. Ниже вы найдете перечень подобных привычек, от которых срочно нужно избавиться, чтобы не навредить здоровью.1. СонЕсли вы сразу после еды ляжете спать, то будете ощущать дискомфорт и вздутие. Сон на полный желудок также увеличивает риск инсульта. Не ешьте хотя бы за 2 часа до сна.2. СигаретаК сожалению, среди нас очень много тех, кто с ней не расстается. Курение – самый разрушительный процесс для легких, а после еды – тем более. Между едой и сигаретой должны быть пару часов (минимум – 20 минут).Все дело во взаимодействии никотина и кислорода. Если выкурить сигарету сразу после еды, организм вместе с кислородом потребит гораздо больше канцерогенов, чем обычно. Еще курение блокирует усвоение витаминов и минералов, чем сводит на нет эффект даже самой полезной еды.Ученые посчитали, что курение после еды – это все равно, что выкурить 10 сигарет за раз. Что, в свою очередь, увеличивает риск рака кишечника и легких.3. ДушВо время водных процедур в душе усиливается приток крови к рукам, ногам и телу в целом. Следственно, снижается приток крови к желудку. Это ослабляет пищеварительную систему, и она не может работать эффективно. Чревато болью в желудке.Оптимальное время для душа – 30 минут после еды.4. ФруктыНаверное, вы думали, что их можно есть в любое время. Да, если натощак. Для переваривания фруктам нужны различные ферменты, а сахар, который содержится в них, требует времени для полного поглощения организмом.Если вы съедите фрукт до или после основного приема пищи, он пробудет в желудке слишком много времени и начнет гнить. Чревато изжогой, отрыжкой и другими неприятными ощущениями.5. ЧайЕсли выпить чашечку чая после еды, то он воспрепятствует усвоению железа. Дубильная кислота, которая содержится в напитке, вступает в реакцию с белком и железом и не позволяет организму их полноценно переварить. Поглощение железа снижается на 87 %.Низкое содержание железа в крови вызывает анемию и дефицит эритроцитов. Следствие – слабость, усталость, бледная кожа, боль в груди, головокружение, ломкие ногти и плохой аппетит.Лучше выпить кофе – его, наоборот, не рекомендуют пить натощак. Но еще лучше ограничиться водой.6. СпортКак бы ни хотелось сразу сжечь калории, лучше себя остановить. Полный желудок и мгновенные занятия спортом обеспечат икоту и тошноту, более серьезные последствия – судороги и повышенная травмоопасность.Лучшее решение – отправиться на спокойную прогулку, а спортом заняться через 2 часа.