Церебральный паралич связан с генетическими аномалиями

Согласно результатам нового обзора, ведущими причинами церебрального паралича вероятнее могут быть генетические аномалии, а не пренатальные факторы.Церебральные параличи следует считать группой расстройств/нарушений развития мозга, при котором генетические аномалии, вероятно, играют значительную роль, как и при расстройствах аутистического спектра, нарушении психического развития, и эпилепсии», - пишет доктор Андрес Морено Де Лука (Andres Moreno De Luca) (Genomic Medicine Institute of the Geisinger Health System, Danville, Pennsylvania).Клиницисты советуют рассматривать возможность проведения генетического тестирования у детей, которые имеют симптомы церебрального паралича.Статья опубликована в мартовском выпуске «Lancet Neurology».Известный как наиболее частая причина детской физической инвалидности, церебральный паралич представлен широким спектром персистирующих непрогрессирующих нарушений, затрагивающих движения, позу, чувствительность, перцепцию, когнитивный статус, способность к коммуникации и поведение.Хотя в развитие заболевания вкладывается широкий диапазон перинатальных факторов, особенно асфиксия при рождении, диагностика и раннее вмешательство в состояния острой асфиксии при рождении часто не эффективны в отношении неврологических исходов.«В нескольких хорошо продуманных исследованиях было ясно показано, что асфиксия при рождении составляет менее 10% случаев церебрального паралича и есть 6 известных генов церебрального паралича, а также некоторые генетические синдромы, которые представлены клиническими симптомами, напоминающими детский церебральный паралич», - сказал доктор Морено Де Лука.Эту точку зрения также подтверждает факт, что глобальное распространение церебрального паралича остается стабильным в течение 40 лет (от 0,2 до 0,3 родившихся живыми детей), несмотря на введение мониторинга плода и 5-кратное увеличение частоты кесарева сечения, с целью избежать осложненные роды.Результат мутаций множества генов при менделеевских расстройствах, имеющих черты церебрального паралича, повышает риск врожденных аномалий по отношению к общей популяции (от 11% до 32% по сравнению с 2% до 3%). К ним относятся пороки развития мозга (72%), микроцефалия (26%), гидроцефалия (19%), аномалии сердца (29%), опорно-двигательного аппарата (14%), мочевыводящих путей (9%), расщелины нёба (18%).Шесть мутаций одиночных генов были выявлены в идиопатических родословных церебрального паралича: глутамат декарбоксилазы 1 (GAD1); повторение домена KN motif и ankyrin 1 (KANK1) и адаптер-связанного белкового комплекса 4 (AP4) субъединиц ?1, ?1, ?1, и D1 (AP4M1, AP4E1, AP4B1 и AP4S1). Все они являются аутосомно-рецессивными, за исключением KANK1.Кроме того, исследования, проведенные на основе регистров, показали значительное увеличение церебрального паралича среди монозиготных против дизиготных пар близнецов, а риск для церебрального паралича был выше примерно в 2,5 раза внутри семей. Также была предложена связь между семейной агрегацией случаев и отцовским возрастом.Более того, последние достижения в технологии секвенирования позволили быстро и экономически эффективно секвенировать весь геном человека, и подмножество всех кодирующих генов (exomes). В результате были обнаружены причинные генов для ряда менделеевских заболеваний, в том числе MLL2 для синдрома Кабуки, DHODH для синдрома Миллера и KIF1A для наследственного спастического парапареза.«Эти результаты подтверждают мнение, что такое нарушение развития мозга, как церебральный паралич, вероятно, вызвано сотнями генов, и что систематический семейный ExoME или секвенирование генома позволит их идентифицировать», - пишут авторы.