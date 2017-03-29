Американцы предложили лечить неоперабельный рак поджелудочной железы с помощью необратимой электропорации

Американские радиологи предложили новый способ лечения неоперабельного рака поджелудочной железы. Группа специалистов, которой руководил Говиндараджан Нараянан из Университета Майами, применила метод необратимой электропорации.Воздействие экстремально высокими или низкими температурами редко используется для лечения злокачественных опухолей поджелудочной железы, так как в органе расположено множество сосудов, повреждение которых может привести к массивному кровотечению.Нараянан отметил, что в настоящее время для лечения неоперабельных опухолей поджелудочной железы применяются химио- и радиотерапия. Однако при использовании указанных методов выживаемость пациентов после лечения составляет менее года.Для проведения IRE применяются направляющие электроды, по которым в опухоль подаются электрические разряды высокого напряжения. Разряды нарушают проницаемость мембран опухолевых клеток, в результате чего последние гибнут, а кровеносные сосуды поджелудочной железы остаются неповрежденными.Необратимая электропорация была протестирована на восьми пациентах с раком поджелудочной железы. Размер неоперабельных опухолей у больных составлял от 2,5 до 6,8 сантиметра. После применения нового метода двое пациентов смогли пройти хирургическое лечение. Рецидивов заболевания у них не наблюдалось.Ранее IRE была успешно использована для лечения пациентов с первичными, а также метастатическими опухолями печени.