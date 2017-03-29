Американцы предложили лечить неоперабельный рак поджелудочной железы с помощью необратимой электропорации
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Воздействие экстремально высокими или низкими температурами редко используется для лечения злокачественных опухолей поджелудочной железы, так как в органе расположено множество сосудов, повреждение которых может привести к массивному кровотечению.
Нараянан отметил, что в настоящее время для лечения неоперабельных опухолей поджелудочной железы применяются химио- и радиотерапия. Однако при использовании указанных методов выживаемость пациентов после лечения составляет менее года.
Для проведения IRE применяются направляющие электроды, по которым в опухоль подаются электрические разряды высокого напряжения. Разряды нарушают проницаемость мембран опухолевых клеток, в результате чего последние гибнут, а кровеносные сосуды поджелудочной железы остаются неповрежденными.
Необратимая электропорация была протестирована на восьми пациентах с раком поджелудочной железы. Размер неоперабельных опухолей у больных составлял от 2,5 до 6,8 сантиметра. После применения нового метода двое пациентов смогли пройти хирургическое лечение. Рецидивов заболевания у них не наблюдалось.
Ранее IRE была успешно использована для лечения пациентов с первичными, а также метастатическими опухолями печени.
Gnezdo
СМИ2
Listis
LentaInform
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