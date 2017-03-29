Найден ген, отвечающий за болевые ощущения

Удалось идентифицировать ген, отвечающий за восприятие боли, сообщили британские исследователи.В ходе исследования ученым удалось обнаружить ген, благодаря которому мы чувствуем боль. Этот ген получил название SCN9A. Если ген мутирует, человек начинает острее испытывать болезненные ощущения, пояснили специалисты. В научно-исследовательской работе приняли участие около тысячи пациентов, страдающих артритом, панкреатитом и фантомными болями после ампутации конечностей.Многие люди мучаются от хронических болей. Если экспертам удастся научиться контролировать этот ген и управлять им, то люди смогут избавиться от мучительных болезненных ощущений.