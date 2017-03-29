Найден ген, отвечающий за болевые ощущения
http://www.neboley.com.ua - Добавил favabeans в категорию Другие
В ходе исследования ученым удалось обнаружить ген, благодаря которому мы чувствуем боль. Этот ген получил название SCN9A. Если ген мутирует, человек начинает острее испытывать болезненные ощущения, пояснили специалисты. В научно-исследовательской работе приняли участие около тысячи пациентов, страдающих артритом, панкреатитом и фантомными болями после ампутации конечностей.
Многие люди мучаются от хронических болей. Если экспертам удастся научиться контролировать этот ген и управлять им, то люди смогут избавиться от мучительных болезненных ощущений.
Gnezdo
LentaInform
Listis
СМИ2
Добавить комментарий