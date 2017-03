Ученые предложили необычный метод лечения депрессии

Ученые из университета Абердина в Шотландии предложили новый способ лечения людей, страдающих тяжелой депрессией. Электросудорожная терапия (ЭСТ), ранее известная как электрошоковая, позволяет «отключить» гиперактивные связи между разными областями мозга.Методика, применяющаяся с 1930-х годов, осуществляется наложением на виски больного электродов, через которые пропускается электрический ток. Ее цель заключается в том, чтобы восстановить нормальный баланс химических веществ в головном мозге.Новое исследование показало, что ток способен снизить активность связи между участками мозга, контролирующими настроение, мышление и концентрацию. Авторы работы считают, что это помогает справиться с депрессией. Их выводы основаны на результатах наблюдения за девятью больными. В ходе работы специалисты проводили МРТ до и после электросудорожной терапии.«ЭСТ является спорным методом лечения депрессии. Многие до сих пор не понимают, как она работает и что происходит с мозгом. Однако мы считаем, что нам удалось разгадать 70-летнюю загадку, ведь исследование показывает, что ЭСТ влияет на разные области мозга, связанные с депрессией. Несмотря на неоднозначность терапии, следует отметить ее высокую эффективность – 75-85% пациентов избавляются от симптомов», – комментирует руководитель исследования профессор Ян Рид.Ученые планируют продолжить наблюдения за пациентами, чтобы выяснить, вернется ли депрессия после ЭСТ. «Если мы узнаем больше о работе ЭСТ, это поможет нам в разработке лекарственных препаратов, способных заменить ее. Их эффективность не будет уступать ЭСТ и они не повредят память», – говорит Я.Рид.«Полученные результаты имеют большую ценность. «Отключение» связи между различными областями мозга – весьма действенный метод. Моя исследовательская группа предлагает псилоцибин, также разрушающий эту связь, для лечения депрессии», – заявляет профессор Дэвид Натт из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London).Результаты эксперимента опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.