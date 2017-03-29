Воздействие тока на мозг может повысить математические способности

После воздействия на определенные зоны мозга слабыми токами возрастает уровень математических способностей, сообщили британские исследователи из Университета Оксфорда.Ученые провели эксперимент, в котором сначала блокировали у испытателей-добровольцев правую теменную зону мозга, а потом просили их выполнить математические вычисления. После чего у испытуемых резко падали способности оперировать цифрами. При стимуляции слабыми токами правой теменной зоны мозга ученые фиксировали нейронную связь с левой аналогичной зоной. При этом математические способности испытуемых резко возрастали. Им удавалось быстро и точно проводить вычисления с цифрами, которые были закодированы специальным образом.По мнению экспертов, возрастание математических возможностей связано с тем, что под воздействием слабых токов создается постоянная нейронная связь между правой и левой теменными зонами мозга. Ученые допускают, что, воздействуя на зоны, имеющие аналоги с другой стороны мозга (т.е. справа и слева), можно повысить эффективность выполнения и других умственных функций. Сейчас исследователи пытаются проверить возможные побочные эффекты такого метода.