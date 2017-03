Пренатальный витамин D может влиять на языковые навыки у детей

Результаты большого исследования показали, что материнский статус витамина Д во время беременности оказывает влияние на нейрокогнитивное развитие потомства.Исследование показало, что у беременных женщин с недостаточным сывороточными уровнями 25-гидроксивитамина D (25 (OH)-витамина D) (? 46 нмоль / л) риск рождения ребенка с клинически значимыми трудностями речевого развития был примерно в 2 раза выше, по сравнению с беременными женщинами с уровнями витамина D выше 70 нмоль/л.«Эти результаты согласуются с увеличивающимся пулом данных, что адекватные уровни витамина D играют важную роль в развитии плода», - сказал доктор Эндрю Дж. О. Вайтхаус (Andrew J. O. Whitehouse) (Centre for Child Health Research, University of Western Australia in Subiaco).Результаты исследования опубликованы в онлайновом выпуске «Pediatrics» от 13 февраля.Недостаточность витамина D у матери во время беременности ассоциируется с целым рядом неблагоприятных последствий для здоровья у потомства, в том числе задержкой роста плода, снижением плотности костной ткани и астмой в детском возрасте. Тем не менее, очень о статусе витамина D у матери и нейрокогнитивном развитии потомства известно мало.Ученые оценили сывороточную концентрацию 25 (OH) витамина D у 743 женщин белой расы, на сроке 18 недель беременности, и сгруппировали участниц в 4 квартиля: ? 46 нмоль/л, от 47 до 59 нмоль/л, от 60 до 71 нмоль/л, и > 72 нмоль/л.В общей сложности 743 детей были включены в исследование. Поведение и эмоциональное развитие были оценены в возрасте 2, 5, 8, 10, 14 и 17 лет с помощью «Child Behavior Checklist». В каждый момент времени число обследованных детей составляло от 412 до 652. Навыки рецептивной речи были оценены в возрасте 5 лет (п = 534) и в возрасте 10 лет (п = 474) с использованием «Peabody Picture Vocabulary Test».Значимой связи между квартилями сывороточного уровня 25 (OH)-витамина D и поведенческими или эмоциональными проблемами у потомства в любом возрасте обнаружено не было. Тем не менее, отмечались значимые линейные зависимости между квартилями уровней витамина D у матери и нарушением речи у детей в возрасте от 5 до 10 лет.После многомерной стандартизации, в том числе с учетом сезона получения образцов крови матери, недостаточность материнского витамина D (квартиль 1) в 18 недель беременности ассоциировалось с примерно 2-кратным повышением риска речевых проблем у потомства.Многомерный риск значительных проблем с речью в зависимости от квартиля уровней 25 (OH)-витамина D у матери и стандартизированное отношение шансов: квартиль 4 (72 - 154 нмоль / л) – 1,00; квартиль 3 (60 - 71 нмоль / л) - 1,44; квартиль 2 (47 - 59 нмоль / л) – 1,35; квартиль 1 (? 46 нмоль / л) - 1,97.