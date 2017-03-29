У пациентов с весом ниже нормы повышается риск появления осложнений при имплантации дефибриллятора. Такие данные представил Джонатан Хсу (Jonathan Hsu) из Калифорнийского университета на ежегодном собрании Американского колледжа кардиологии в Чикаго.Джонатан Хсу с коллегами исследовал более 83 000 случаев, чтобы определить, как масса тела влияет на исход имплантации. В результате обнаружилось, что пациенты с пониженным индексом массы тела дольше остаются в больнице после операции, имеют больше осложнений и больший риск летального исхода, чем пациенты с нормальным или повышенным индексом массы тела.Среди осложнений, наблюдаемых у пациентов с пониженным весом, преобладают кровоизлияния и коллапс легкого.Авторы исследования считают, что результаты их работы помогут врачам лучше оценивать риски осложнений у конкретных пациентов, а также предотвращать возможные послеоперационные осложнения. Например, врачи заранее могут уменьшить риск пневмоторакса, скорректировать антикоагуляционную терапию, чтобы снизить риск кровотечения."Масса тела — это параметр, который легко измерить", - отметил Хсу. Ученый также сказал, что эти наблюдения справедливы и для других кардиологических операций.Имплантируемый электрический дефибриллятор - это небольшое электронное устройство, призванное восстановить сердечный ритм. Такой прибор по размеру меньше мобильного телефона. Дефибриллятор посылает электрический импульс на стенку желудочка или предсердия сердца, когда мышечные волокна миокарда начинают колебаться несинхронно, вследствие чего сердце не справляется с нагрузкой. Такое состояние называется фибрилляцией.