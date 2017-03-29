Открытие: мамы-веганы рожают менее сообразительных детей

Предыдущие исследования показали, что витамин B12 важен для мозга. Согласно данным нового исследования, маленькие дети с низкими уровнями витамина B12 хуже справляются с когнитивными тестами. В частности, страдают способности решать головоломки, распознавать буквы и интерпретировать эмоции других детей.В бедных странах, где люди едят мало мяса и других продуктов животного происхождения, распространен дефицит витамина В12. Исследователи собрали образцы крови 500 младенцев из Непала. Ученые оценили уровни витамина В12. Примерно через 5 лет специалисты встретились с 320 участниками исследования и попросили их пройти когнитивные тесты.Исследователи нашли тесную связь между недостатком витамина B12 в младенчестве и плохими результатами когнитивных тестов в возрасте 5 лет. Специалисты пришли к выводу, что недостаток витамина В12 негативно влияет на развитие мозга. Ученые отмечают: уровни витамина B12 у детей, участвовавших в исследовании, были не очень низкими, но ниже рекомендуемых.