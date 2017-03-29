Чтобы похудеть, не обязательно считать калории, говорят специалисты

Если питаться правильно, можно употреблять любое количество пищи и при этом терять вес. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа врачей общей практики в Новой Зеландии. В их исследовании приняли участие 33 человека. Добровольцев попросили стать активнее на 12 недель и не считать калории.В течение исследования участники придерживались растительной диеты без обработанных продуктов. Добровольцы употребляли фрукты, овощи, бобовые, цельные злаки и сою. Также они посещали кулинарные курсы. В среднем за год после завершения программы участники сбросили больше 10 килограммов.Через 6 месяцев после окончания программы добровольцы потеряли около 12,1 килограмма. У них повысилась самооценка и улучшились кулинарные навыки. Кроме того, у участников снизился уровень холестерина. Еще растительная диета обращала вспять ишемическую болезнь сердца, помогала контролировать уровень глюкозы в крови и снижала уровень простатического специфического антигена при раке простаты.