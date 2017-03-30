Генетическая терапия болезни Альцгеймера дает положительные результаты

Было проведено исследование, для проверки безопасности введения генетически модифицированных клеток прямо в пораженные участки головного мозга. Генетически модифицированные клетки содержат ген, кодирующий фактор роста нервов (ФРН).В 2001 году хирургическому вмешательству подверглись восемь пациентов. Марк Тузжински из Калифорнийского университета, Сан Диего отмечает: «С тех пор один из них умер от сердечного приступа, а у остальных пациентов развитие болезни замедлилось». Эксперименты на животных показали, что ФРН может защитить погибающие при болезни Альцгеймера нейроны и, по-видимому, способствует пролиферации и более эффективной работе оставшихся клеток. Для достижения лучшего эффекта ФРН должен доставляться непосредственно в мозг в течение длительного периода.Именно поэтому, Тузжински и его коллеги выбрали метод генетической терапии для достижения цели. Фибробласты, взятые у каждого из пациентов, были модифицированы при помощи вируса, содержащего ген ФРН, и затем эти клетки внесли в базальные ядра мозга, которые больше всего страдают при болезни Альцгеймера. «Внесенные генетически модифицированные клетки работают как биологические насосы, обеспечивающие длительное поступление ФРН в мозг», говорит М.Тузжински.