Электрошоковая терапия перезагружает мозг при депрессии

Исследователи Абердинского университета в Шотландии сообщили, что совершили прорыв в понимании механизма спорного для некоторых методов лечения депрессий.Исследователи впервые продемонстрировали, что электросудорожная терапия (ЭСТ) снижает гиперактивные связи между частями мозга, управляющими настроением, и контролирующими мышление и концентрацию внимания. Электросудорожная терапия, когда человеку дают разряд тока, вызывающий конвульсии, применяется в психиатрии уже свыше 70 лет.По словам профессора Иана Рида, который возглавляет группу ученых, этот метод лечения часто критиковался, так как на самом деле никто точно не знал механизм его воздействия. Психиатры давно знали эмпирически, что импульс тока каким-то образом перенастраивает деятельность мозга и приводит к временному облегчению страданий человека, заболевшего депрессией.На этот раз ученые воспользовались магнитно-резонансной томографией для исследования мозговой активности у девяти больных клинической депрессией до и после электросудорожной терапии."Мы считаем, что разгадали 70-летнюю загадку, поскольку поняли, каким образом различные участки мозга взаимодействуют между собой в результате электросудорожной терапии, - рассказывает профессор Иан Рид. - Несмотря на все споры, которые вызывает этот метод лечения, его эффективность весьма велика, так как 75-85% пациентов избавляются от симптомов болезни".По словам ученого, в последние годы появляется все больше данных о том, что в основе депрессии лежит так называемая гиперактивность в передаче сигналов между отдельными участками мозга.Группа ученых из Абердина добилась крупного успеха в понимании механизма депрессииВпервые получены экспериментальные данные о том, что электрические импульсы снижают такую гиперактивность и приводят к своеобразной перезагрузке мозговой деятельности. Исследователи надеются теперь продолжить наблюдение за пациентами с целью проверки, не вернутся ли к ним симптомы депрессии и гиперактивности мозговых соединений.Профессор Дэвид Натт из Имперского колледжа Лондона считает, что полученные учеными из Абердина данные подтверждают выдвигавшиеся ранее гипотезы о природе депрессии."Действительно, нарушение связей между различными участками мозга воздействует на симптомы депрессии, - заявил профессор. - Наша группа использует в тех же целях псилоцибин, который также нарушает такие связи".