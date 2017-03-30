Ученые открыли механизм устойчивости бактерий к природным антибиотикам

Группа ученых под руководством Сатиша Нэара исследовала механизм противостояния бактерий природному антибиотику - микроцину C7, сообщает сайт Университета Иллинойса. В работе принимали участие российские ученые: Константин Северинов, Анастасия Метлицкая и Антон Тихонов.Биохимики изучили механизм устойчивости бактерий к микроцинам — природным антибиотикам, закодированным в геноме микроорганизмов. Большинство микроцинов действуют, встраиваясь в мембраны чувствительных клеток и увеличивая их проницаемость. Но микроцин C7 проникает в цитоплазму и действует на внутриклеточную мишень — фермент аспартил-тРНК-синтетазу, который участвует в синтезе белка в клетке. Антибиотики этого класса действуют на многие грам-отрицательные и грам-положительные бактерии и используются при лечении кожных инфекционных заболеваний.Для проникновения в клетку микроцин C7 использует тактику "троянского коня" — он прикрепляется к белку, который бактерия использует в качестве источника аминокислот, и таким образом остается незамеченным. При расщеплении белка на аминокислоты токсин высвобождается.Поскольку токсичность микроцинов высока, бактерии, которые их продуцируют, защищают сами себя от действия этих токсинов. Защиту обеспечивает ген, продуцирующий белок-пептидазу MccF, способную нейтрализовать микроцин C7.Чтобы раскрыть механизм действия, ученые кристаллизовали MccF и изучили его структуру. Белок выглядит как большинство ферментов своего семейства, но, в отличие от них, в его структуре присутствует петля, которая расположена близко к активному центру и отвечает за распознавание антибиотика и взаимодействие с ним. В результате такого взаимодействия антибиотик нейтрализуется."Теперь мы знаем, что специфические аминокислотные остатки ответственны за деградацию этого класса антибиотиков, и знаем весь механизм воздействия клетки на них — от типа генов до процесса нейтрализации микроцина C7", - отмечает профессор Нэар. "Обладая этой информацией, ученые — и, в конечном счете, клинические врачи, - смогут изучать геном болезнетворных бактерий и искать в нем гены, отвечающие за "антибиотикорезистентную петлю".