В арсенале медиков появился быстрый и четкий способ обнаружения дефектных белков в теле

С точки зрения выявления и лечения болезней мозга вроде болезни Альцгеймера, Паркинсона, Хантингтона критически важно найти дефектные протеины, работающие в мозге неправильно. Теперь это легко сделать благодаря изобретению австралийских специалистов.В журнале Nature Methods доктор Дэнни Хэттерс из Университета Мельбурна рассказал, что разработанная им методика может предоставить беспрецедентный по быстроте и точности метод обнаружения бракованных протеинов внутри клеток.Основной принцип системы опирается на использовании проточного цитометра. Он позволяет выявить протеиновые кластеры в клетках. Ранее исследователи не могли похвастаться данной возможностью. Это означает, что в будущем медики будут использовать препараты, нацеленные именно на выделенные в конкретном месте протеины.