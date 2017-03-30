В арсенале медиков появился быстрый и четкий способ обнаружения дефектных белков в теле
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В журнале Nature Methods доктор Дэнни Хэттерс из Университета Мельбурна рассказал, что разработанная им методика может предоставить беспрецедентный по быстроте и точности метод обнаружения бракованных протеинов внутри клеток.
Основной принцип системы опирается на использовании проточного цитометра. Он позволяет выявить протеиновые кластеры в клетках. Ранее исследователи не могли похвастаться данной возможностью. Это означает, что в будущем медики будут использовать препараты, нацеленные именно на выделенные в конкретном месте протеины.
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