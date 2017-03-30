Диагностированием рака могут заняться парикмахеры

Работники парикмахерских должны пройти краткий курс по выявлению первичных признаков рака кожи – с таким предложением недавно выступила инициативная группа медиков из Великобритании. Ученые отмечают, что работая с волосами клиентов, парикмахеры и визажисты имеют возможность попутно изучить состояние их кожного покрова, и установить наличие признаков, способных указывать на наличие онкологического заболевания.В доказательство необходимости подобного нововведения исследователи приводят статистику: сегодня на территории одной только Великобритании ежегодно регистрируется порядка 100 тыс. новых случаев заболевания человека раком кожи. Наиболее смертельный подвид – злокачественная меланома каждый год приводит к смерти более 2500 человек на территории страны.Показатель смертности можно было бы существенно снизить, в том случае, если бы медикам удавалось диагностировать наличие заболевания на более ранних стадиях. Однако развивается меланома очень незаметно, и может проявляться лишь в ряде изменений кожного покрова, на которые сам человек чаще всего не обращает никакого внимания. Вместе с тем медики отмечают, что очень часто повреждения кожи, сопутствующие болезни, могут проявляться в районе головы и шеи, и поэтому парикмахеры, сегодня являются главными кандидатами в помощники врачей.Согласно предварительному опросу 36 тыс. салонах на территории Великобритании работники готовы взять на себя ответственность за небольшой контроль за здоровьем своих клиентов, однако встает вопрос о границах тактичности подобного контроля. Программа обучения парикмахеров по распознаванию трех видов рака: меланомы, базально-клеточный рака и плоскоклеточный рака уже разработана, и основана на демонстрации с возможностью последующего распознавания ряда признаков онкологии – кровянистых выделений, зуда, а также различных изменений формы и цвета кожного покрова.Если предложение будет поддержано медицинским сообществом Великобритании, то первые парикмахеры могут в обязательном порядка начать проходить указанные курсы уже в следующем году. По словам авторов идеи – “Если у нас в руках есть ресурс, с помощью которого мы могли бы, хотя бы немного, но снизить смертность от рака кожи, мы просто обязаны его использовать”