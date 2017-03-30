Зарядка спасает от маразма

Регулярные физические упражнения помогают не только сохранить здоровое тело, но и избежать развития слабоумия и болезни Альцгеймера в старости, к такому выводу пришли Шведские ученые. Давно предполагалось, что регулярные интеллектуальные нагрузки, такие как разгадывание кроссвордов, помогают предотвратить умственную деградацию и болезнь Альцгеймера.Однако группа ученых, опубликовавшая доклад в журнале «Ланцет», сумела найти доказательства того, что известное выражение «в здоровом теле здоровый дух» имеет научные основания. Умеренные физические упражнения в возрасте 40 или 50 лет вдвое сокращают риск слабоумия в старости, выяснили ученые. А люди, генетически предрасположенные к болезни Альцгеймера, могут таким образом сократить риск развития этого заболевания на 60%.«Если человек ведет активный образ жизни в молодости и в середине жизни, это увеличивает его шансы на физическое и умственное здоровье в более поздний период», — сказано в докладе шведских ученых. Исследование основано на историях болезни около 1,5 тысяч человек, около 200 из которых заболели слабоумием или болезнью Альцгеймера в возрасте от 65 до 79 лет. Выяснилось, что большинство из тех, кто страдает теми или иными расстройствами интеллекта, не занимались физическими упражнениями между 40 и 50 годами.Для предотвращения умственных болезней достаточно делать зарядку в течение 20?30 минут дважды в неделю, отмечают специалисты. Ученые пока точно не знают, почему физическая активность способствует сохранению интеллекта, однако предполагают, что регулярная зарядка помогает кровоснабжению мозга. Упражнения также могут уменьшить количество протеина амилоида, накопление которого в мозгу происходит при болезни Альцгеймера. Точные сведения о связи физических упражнений со здоровьем мозга могут быть получены в результате экспериментов с мышами, которых ученые генетически «запрограммировали» на болезнь Альцгеймера. Изучение причин умственных расстройств в конце жизни очень важно для современного общества, поскольку из-за общего старения населения земли такие заболевания возникают все чаще, считают эксперты.