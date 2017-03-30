Сердцу вреден как недостаток, так и избыток сна

Как показало недавнее исследование, проведённое под руководством д-ра Rohit Arora из Чикагской медицинской школы, риск ряда сердечно-сосудистых заболеваний повышен как для людей, спящих менее 6 часов, так и более 8 часов в сутки.Авторы исследования проанализировали данные более чем 3000 участников "Национальных исследований здоровья и питания США" старше 45 лет, сделав таким образом первую репрезентативную выборку на уровне страны, показавшую связь между длительностью сна и заболеваниями сердца и сосудов.Выяснилось, что у людей, которые спят мало, вдвое выше риск инсульта и инфаркта миокарда и в 1,6 раз выше риск застойной сердечной недостаточности. При избытке же сна вдвое повышается риск стенокардии и в 1,1 раза - риск ИБС.Данные сохраняли значимость и после исключения таких факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, как возраст, уровень холестерина в крови, курение, ожирение, а также апноэ во сне и других нарушений сна.В предыдущих исследованиях показано, что недостаток сна приводит к перевозбуждению нервной системы, нарушению толерантности к глюкозе, сахарному диабету, усилению воспаления и росту уровня гормонов стресса, а также повышению артериального давления и частоты сердечных сокращений в покое, отмечают исследователи.Однако причины, по которым избыток сна может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям, пока не ясны - для уточнения их потребуются дополнительные исследования. В настоящее же время, по мнению д-ра Arora, медицинским работникам следует обсуждать проблему сна с пациентами."Необходимо расспрашивать их о качестве и длительности сна, особенно тех пациентов, у которых уже повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний, - говорит он. - Это не сложно, не требует затрат и поможет пациентам приобрести здоровые привычки относительно сна".Результаты исследования представлены 25 марта на ежегодной встрече Американской коллегии кардиологов в Чикаго.Следует заметить, что оно не доказывает причинно-следственной связи между длительностью сна и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, до публикации в рецензируемом журнале результаты исследования нужно считать предварительными.