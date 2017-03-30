Торговля рецептурными лекарствами в Интернете в Германии была, есть и будет
http://www.medikforum.ru - Добавил milestogo в категорию Фармакология
На заседании немецкого Федерального объединения производителей медикаментов (BAH) большинство экспертов выразили уверенность, что введение запрета на продажу рецептурных медикаментов через Интернет не состоится.
В Германии основным аргументом против продажи рецептурных лекарств через Интернет является опасение за будущее сети стационарных аптек, которые якобы могут потерять прибыль. Предложение ввести такой запрет выло выдвинуто Федеральным министерством здравоохранения в ответ на решение Европейского суда от октября 2016 г.. Оно гласило, что порядок установления единой цены на лекарства в Германии не распространяется на иностранные дистанционные аптеки.
Попытка защитить доходы немецких аптек грозит ответными действиями со стороны Европейского суда, о чем предупреждают специалисты других министерств. Тем более несостоятелен основной аргумент Министерства здравоохранения. За 13 лет существования дистанционной торговли лекарствами в Германии доля рецептурных препаратов не превысила 1% оборота интернет-аптек, поэтому существенно не может отражаться на экономическом положении стационарных аптек. Услуга интернет-доставки лекарств очень популярна у немцев, и большинство их не готовы от нее отказаться.
LentaInform
Gnezdo
СМИ2
Listis
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