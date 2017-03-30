Торговля рецептурными лекарствами в Интернете в Германии была, есть и будет

На каждую идиотскую идею на национальном уровне найдется управа в коридорах Евросоюза.На заседании немецкого Федерального объединения производителей медикаментов (BAH) большинство экспертов выразили уверенность, что введение запрета на продажу рецептурных медикаментов через Интернет не состоится.В Германии основным аргументом против продажи рецептурных лекарств через Интернет является опасение за будущее сети стационарных аптек, которые якобы могут потерять прибыль. Предложение ввести такой запрет выло выдвинуто Федеральным министерством здравоохранения в ответ на решение Европейского суда от октября 2016 г.. Оно гласило, что порядок установления единой цены на лекарства в Германии не распространяется на иностранные дистанционные аптеки.Попытка защитить доходы немецких аптек грозит ответными действиями со стороны Европейского суда, о чем предупреждают специалисты других министерств. Тем более несостоятелен основной аргумент Министерства здравоохранения. За 13 лет существования дистанционной торговли лекарствами в Германии доля рецептурных препаратов не превысила 1% оборота интернет-аптек, поэтому существенно не может отражаться на экономическом положении стационарных аптек. Услуга интернет-доставки лекарств очень популярна у немцев, и большинство их не готовы от нее отказаться.