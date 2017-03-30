Пассивное курение может увеличивать вероятность преждевременных родов

В 2006 году в Шотландии запретили курение в общественных местах. Как это часто бывает, правительство страны параллельно организовало несколько статистических исследований на предмет того, как нововведение повлияет на различные сферы жизни людей.Одним из довольно неожиданных, но вместе с тем приятных сюрпризов для ученых стала новость, что в течение года после запрета на курение в общественных местах в целом по стране показатель преждевременных родов снизился на 10%.Эксперты сделали поправки на все возможные факторы, и пришли к выводу, что речь идет о том, что меньшее количество женщин, и в первую очередь беременных стала страдать от пассивного курения. Также согласно статистике рожденные после данного запрета дети имели немного лучшие показатели работы сердечнососудистой системы и реже страдали от астмы, нежели те, что вынашивалось до того, как новое правило вступило в силу. Табачный дым, вдыхаемые даже нечасто и неглубоко, по словам ученых весьма пагубно сказывается на динамике развития плода, а также на состоянии плаценты.В исследовании, опубликованном недавно в журнале Plos Medicine, проводился анализ 700 тыс. родов за период в 14 лет на территории Шотландии. Исследователи также включили в свой анализ данные статистики о том, что после введение запрета на курение в общественных местах число курящих матерей несколько снизилось в относительных показателях по стране – с 25% до 19%. Параллельно существенно снизилось количество детей, рожденных преждевременно или с низким весом.По словам исследователей, основной вклад в данную статистику внесло именно уменьшение количества пассивно курящих женщин. По словам авторов исследования, каждый год на территории Шотландии преждевременно или с низким весом рождается 8000 детей, которые имеют большие шансы не только столкнуться с ослабленным здоровьем в течение последующей жизни, но и попросту не дожить до своего первого дня рождения. “Простой в реализации и выгодный с экономической точки зрения законопроект помог спасти несколько сотен жизней за эти годы, и спасет еще больше в будущем. Правительствам других стран, где подобная мера еще не действует следует задуматься об очевидной пользе, которые они могут принести своим гражданам” – отмечают авторы исследования.