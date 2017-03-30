Новая система избавит от паралича, убеждены исследователи

Американские медики из Университета Кейс Вестерн Резерв и Кливлендского центра функциональной электростимуляции смогли совершить настоящий прорыв. Они вернули подвижность руки полностью парализованному пациенту. Впервые за восемь лет он смог сам взять в руку ложку. Секрет в интерфейсе, связывающем компьютер и мозг, а также в системе электрической стимуляции.В целом вся система считывает мысли пациента и отправляет сигналы, заставляющие мышцы в руке сокращаться. Ее ранее успешно опробовали на роботизированных руках и курсоре мышки. Их, используя интерфейс, удавалось приводить в движение с помощью силы мысли. Что касается парализованного пациента, то врачи имплантировали ему два сенсора (размером не больше таблетки; внутри 96 электродов), улавливающих нервную активность в центрах движения мозга.Сенсоры фиксируют мозговые сигналы, образующиеся, когда пациент представляет, как двигает рукой. Эти сигналы передаются компьютеру, а тот уже направляет команды системе электростимуляции. Она выдает импульсы через 30 проводов, имплантированных в мышцы руки пациента. Итог - рука двигается. Сообщается, что перед экспериментом пациенту пришлось пройти 45 недель реабилитации. Это восстановило мышечный тонус.