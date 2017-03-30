Специалисты приблизились к победе над старением

Сотрудники Гавайского университета и компании Cardax провели исследование на мышах. Специалисты оценивали эффективность соединения, способного остановить старение. Ученые установили: соединение CDX-085 (компонент каротиноида астаксантина) существенно повышает у грызунов экспрессию гена FOXO3, связанного с долгожительством.В ходе исследования некоторых подопытных животных кормили обычной едой, а остальных - пищей, содержащей разные дозы CDX-085. Исследователи заметили, что у мышей, получавших высокие дозы компонента астакстанитна, активность гена FOXO3 повысилась на 90%, сообщает Medical Xpress.Ген FOXO3 есть и у людей. Доказано, что он обеспечивает защиту от старения. Носителем варианта FOXO3, связанного с долгожительством, является каждый третий человек. Вероятно, активация гена может продлить людям жизнь. Дальнейшие исследования покажут, влияет ли компонент астаксантина на FOXO3 у людей.