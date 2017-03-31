Как снизить артериальное давление без лекарств?

http://www.neboley.com.ua - Добавил dogdays в категорию Кардиология

«Контролировать свой вес, – считает врач–кардиолог высшей категории Елена Давыдович. – При этом вы не должны стремиться голодать, чтобы снизить вес. Голодание вообще противопоказано! Достаточно уменьшить порции, ограничить калорийность, исключив жирное и сладкое, – и ваш вес сам будет снижаться. Плохо, когда вес колеблется – то резко снизили, то снова его набрали. Обязательны физические нагрузки даже при повышенном давлении. Это могут быть пешие прогулки, ходьба, плавание. Занимайтесь по 30–40 минут 3–4 раза в неделю – и вы снизите давление без лекарств. Не забывайте, что полноценный ночной сон составляет семь–восемь часов. Современный человек подолгу засиживается у телевизоров и компьютеров, но для человека с давлением это недопустимо. Детей и внуков сызмала учите правильно питаться и вести активный образ жизни. Мы видим, как из поколения в поколение артериальная гипертензия проявляется всё раньше и раньше. Если вы хотя бы дважды с интервалом в одну неделю зафиксировали у себя давление 140 на 90 или выше, то это повод обратится на приём к кардиологу. Медикаментозную терапию может назначить только он». Советы Ведите активный образ жизни Правильно питайтесь Больше спите Откажитесь от курения
LentaInform
СМИ2
Listis
Gnezdo

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь