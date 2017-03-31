Как снизить артериальное давление без лекарств?

«Контролировать свой вес, – считает врач–кардиолог высшей категории Елена Давыдович. – При этом вы не должны стремиться голодать, чтобы снизить вес. Голодание вообще противопоказано! Достаточно уменьшить порции, ограничить калорийность, исключив жирное и сладкое, – и ваш вес сам будет снижаться. Плохо, когда вес колеблется – то резко снизили, то снова его набрали. Обязательны физические нагрузки даже при повышенном давлении. Это могут быть пешие прогулки, ходьба, плавание. Занимайтесь по 30–40 минут 3–4 раза в неделю – и вы снизите давление без лекарств. Не забывайте, что полноценный ночной сон составляет семь–восемь часов. Современный человек подолгу засиживается у телевизоров и компьютеров, но для человека с давлением это недопустимо. Детей и внуков сызмала учите правильно питаться и вести активный образ жизни. Мы видим, как из поколения в поколение артериальная гипертензия проявляется всё раньше и раньше. Если вы хотя бы дважды с интервалом в одну неделю зафиксировали у себя давление 140 на 90 или выше, то это повод обратится на приём к кардиологу. Медикаментозную терапию может назначить только он». Советы Ведите активный образ жизни Правильно питайтесь Больше спите Откажитесь от курения