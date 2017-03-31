Инсулин помогает заживлять раны

Инсулин можно использовать для заживления повреждений кожи, так как он стимулирует регенерацию тканей, утверждают американские специалисты.В ходе эксперимента ученые обнаружили, что инсулин позволяет гораздо быстрее заживлять раны, если его прикладывать к поврежденным местам. Однако сложность состоит в том, что в чистом виде его невозможно использовать, а для положительного эффекта требуется его непрерывное поступление к пораженным участкам.Медики смогли решить эту задачу и разработали пластыри, мази и шелковые материи, содержащие молекулы инсулина, прикрепленные к наночастицам алмаза, что, в результате , обеспечивает длительное и равномерное выделение инсулина непосредственно на те пораженные участки, которые необходимо вылечить.