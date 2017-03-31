Контроль эмоций повышает риск алкоголизма
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Ученые провели исследование, в котором приняли добровольное участие 3000 человек. В ходе эксперимента удалось обнаружить, что люди, которые контролируют негативные эмоции на 10% более склонны к пристрастию к алкоголю, чем их более прямолинейные товарищи.
Специалисты считают, что причина заключается в том, что алкоголь позволяет погасить гнев и ярость. При этом агрессивность в состоянии опьянения у этих людей на 5% выше, по сравнению с остальными людьми. Результаты исследования подтверждают теорию о том, что у определенного психологического типа человека употребление алкоголя провоцирует развитие физической агрессии.
Gnezdo
СМИ2
LentaInform
Listis
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