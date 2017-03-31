Контроль эмоций повышает риск алкоголизма

Люди, контролирующие свои эмоции, более склонны к злоупотреблению спиртными напитками, чем люди, не сдерживающие свои эмоции, сообщили американские исследователи.Ученые провели исследование, в котором приняли добровольное участие 3000 человек. В ходе эксперимента удалось обнаружить, что люди, которые контролируют негативные эмоции на 10% более склонны к пристрастию к алкоголю, чем их более прямолинейные товарищи.Специалисты считают, что причина заключается в том, что алкоголь позволяет погасить гнев и ярость. При этом агрессивность в состоянии опьянения у этих людей на 5% выше, по сравнению с остальными людьми. Результаты исследования подтверждают теорию о том, что у определенного психологического типа человека употребление алкоголя провоцирует развитие физической агрессии.