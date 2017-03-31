Специальные антитела защитят получающих лучевую терапию от фиброза

Созданы антитела, защищающие ткани от лучевого фиброза и восстанавливающие нарушенные функции легких при применении после облучения.Лучевая терапия очень часто применяется при лечении рака. Хотя большинство пациентов в целом хорошо переносят этот метод терапии, облученная здоровая ткань страдает. Так возникает лучевой фиброз, представляющий собой перерождение ткани (например, легочной) и снижающей функцию соответствующих органов.Известно о том, что возникновение лучевого фиброза обусловлено целым рядом факторов, но создать эффективное средство от него до последнего времени не удавалось. Ученые из Немецкого центра исследования рака в Хайдельберге успешно испытали на лабораторных мышах антитела, которые защитили от лучевого фиброза легких 80% животных.Лечебные антитела блокируют фактор роста соединительной ткани CTGF, который является главным сигнализатором перерождения легочной ткани. Антитела водились мышам в разные моменты времени до и после лучевой терапии. Если лечение начиналось через 16 недель после облучения, то фиброзное перерождение сменялось восстановлением легочной ткани. При смертельной дозировке облучения 70% мышей выживали, если лечение начиналось на 20 день.