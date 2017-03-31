В Швейцарии нашли способ улучшить приживаемость донорской почки

Культура цитотоксичных т-лимфоцитов CD8 позволит эффективно бороться с вирусом полиомы.После трансплантации почки примерно в 15% случаев развивается инфекция BK вируса полиомы, которая не имеет специфического лечения и часто оборачивается потерей донорского органа. Швейцарские ученые исследовали кровь 96 пациентов непосредственно после трансплантации, 28 из которых имели активным этот вирус. Обнаружен механизм, использование которого позволит лучше бороться с этой опасной инфекцией.Группа ученых из университета Базеля и университетской больницы Базеля обнаружила, что у пациентов, иммунитет которых был способен держать вирус под контролем, в крови значительно увеличивается концентрация специфической группы цитотоксичных т-лимфоцитов CD8. Эти иммунные клетки борются с BK вирусом полиомы, их количество можно увеличивать в клеточной культуре.