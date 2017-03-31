Ученые: витамин D не защищает от рака

Добавки с витамином D являются сегодня одними из самых популярных у потребителей – его оздоровительный потенциал, как считалось, распространяется даже на онкологию. Но новое исследование ученых из Университета Крейтона, США, показало: использование витамина D не приносит ожидаемого эффекта.Ранее была озвучена теория о том, что при нехватке витамина D человек становится более восприимчивым к развитию раковых опухолей. Однако проведенное исследование не обнаружило такой связи.Более того, было выявлено, что с этим витамином могут быть связаны некоторые нарушения.«Было установлено, что прием добавок витамина D может увеличить риск возникновения камней в почках и слабых костей»,- заявили авторы работы.В ходе испытаний эксперты отслеживали здоровье двух групп женщин, в одной из которых ежедневно получали витамин D и кальций, а в другой – плацебо.В результате ученые не выявили никаких статистически значимых различий в заболеваемости раком молочной железы и раком кожи между двумя группами.