Ученые: витамин D не защищает от рака
http://www.medikforum.ru - Добавил ithink в категорию Онкология
Ранее была озвучена теория о том, что при нехватке витамина D человек становится более восприимчивым к развитию раковых опухолей. Однако проведенное исследование не обнаружило такой связи.
Более того, было выявлено, что с этим витамином могут быть связаны некоторые нарушения.
«Было установлено, что прием добавок витамина D может увеличить риск возникновения камней в почках и слабых костей»,- заявили авторы работы.
В ходе испытаний эксперты отслеживали здоровье двух групп женщин, в одной из которых ежедневно получали витамин D и кальций, а в другой – плацебо.
В результате ученые не выявили никаких статистически значимых различий в заболеваемости раком молочной железы и раком кожи между двумя группами.
Listis
Gnezdo
LentaInform
СМИ2
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