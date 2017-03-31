Ученые: витамин D не защищает от рака

http://www.medikforum.ru - Добавил ithink в категорию Онкология

Добавки с витамином D являются сегодня одними из самых популярных у потребителей – его оздоровительный потенциал, как считалось, распространяется даже на онкологию. Но новое исследование ученых из Университета Крейтона, США, показало: использование витамина D не приносит ожидаемого эффекта.

Ранее была озвучена теория о том, что при нехватке витамина D человек становится более восприимчивым к развитию раковых опухолей. Однако проведенное исследование не обнаружило такой связи.

Более того, было выявлено, что с этим витамином могут быть связаны некоторые нарушения.

«Было установлено, что прием добавок витамина D может увеличить риск возникновения камней в почках и слабых костей»,- заявили авторы работы.

В ходе испытаний эксперты отслеживали здоровье двух групп женщин, в одной из которых ежедневно получали витамин D и кальций, а в другой – плацебо.

В результате ученые не выявили никаких статистически значимых различий в заболеваемости раком молочной железы и раком кожи между двумя группами.
Listis
Gnezdo
LentaInform
СМИ2

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