Консервативное лечение ожоговых ран
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Основными задачами лечения обожженных является сохранение жизни пациентов и восстановление целостности кожного покрова. Начиная со стадии шока и до стадии реконвалесценции, больной нуждается в интенсивном комплексном лечении, включающем инфузионно–трансфузионную терапию, коррекцию катаболических процессов и иммунодепрессии, профилактику инфекционных осложнений и генерализации инфекции.
Эти проблемы требуют специального обсуждения, но они тесно связаны с вопросами местного лечения ожоговых ран, являющихся важнейшим источником инфекционных осложнений, прежде всего пневмонии и сепсиса, которые наиболее часто приводят к летальным исходам.
При поверхностных ожогах II степени (эпидермальных), IIIА степени (субдермальных) и IIIБ степени (дермальных) восстановление кожных покровов и хороший функциональный результат в первую очередь зависят от своевременно начатого и патогенетически обоснованного лечения. Лечебные мероприятия включают:
• восстановление микроциркуляции для сохранения тканей паранекротической зоны;
• защиту от инфицирования и подавление роста микрофлоры;
• возможно раннее иссечение некротических тканей;
• стимуляцию процессов регенерации (эпителизации или развития грануляционной ткани);
• при дермальных ожогах оперативное восстановление кожного покрова.
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