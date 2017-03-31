Обрезание, проведенное до начала половой жизни, снизило риск развития рака простаты

Обрезание крайней плоти, выполненное до начала половой жизни, снизило риск развития рака простаты у мужчин, перенесших операцию. Такие данные были получены в ходе исследования, проведенного группой специалистов под руководством Джонатана Райта из Центра исследований рака имени Фреда Хатчинсона.Райт и его коллеги проанализировали медицинские сведения о 3,4 тысячи мужчин. Злокачественные опухоли предстательной железы были диагностированы у 1754 участников исследования.По результатам работы, риск развития рака простаты у мужчин, прошедших процедуру обрезания до своего первого сексуального контакта, был в среднем на 15 процентов ниже, чем у необрезанных добровольцев. В частности, риск для менее агрессивной формы рака в двух группах отличался на 12 процентов, а для более агрессивной формы разница составляла 18 процентов.Ученые считают, что благодаря обрезанию у мужчин сократился риск заражения инфекциями, передающимися половым путем. Такие воспалительные заболевания, особенно переходящие в хроническую стадию, создают благоприятные условия для образования злокачественных опухолей простаты.По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC), в стране наблюдается снижение числа обрезаний крайней плоти, проводимых младенцам мужского пола. В течение 2000-х годов доля детей, прошедших обрезание, сократилась в среднем на пять процентов.