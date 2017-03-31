Кардиологи узнали, как контролировать холестерин без таблеток

Арахис может предотвратить сердечные приступы и инсульты, говорит новое исследование. Если во время стандартного приема пищи съедать три унции арахиса, то можно обуздать вредные жиры (триглицериды) в крови. Итог - сосуды остаются чистыми и не закупориваются.Получается, арахис снижает риск атеросклероза. По словам ученых Университета Пенсильвании, обычно после потребления пищи сосуды становятся менее эластичными за счет повышения уровня триглицеридов. А вместе со снижением эластичности возможно и сужение сосудов.Но если съесть вместе с привычной пищей арахис, этой реакции удастся избежать. Эффект от потребления арахиса ученые проверили на 15 тучных добровольцах, которых разбили на группы. Одна группа получала обед с высоким содержанием жира и три унции перемолотого арахиса без соли в форме напитка. Вторая группа получала тот же обед, но с напитком-плацебо.Ученые забрали кровь у добровольцев для проведения анализа, с точки зрения оценки уровня жиров в крови и инсулина. А ультразвуковая диагностика позволила оценить кровоток в сосудах. Оказалось, у первой группы наблюдалось снижение уровня триглицеридов в крови на 32%, и ничто не мешало кровотоку.