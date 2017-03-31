Сезон активности клещей стартовал, предупреждают медики

К примеру, за помощью врачей уже обратились пять человек. Эксперты подчеркивают, что следует быть бдительными и грибникам, и горожанам, прогуливающимся в парках. Нередко факты присасывания клещей обнаруживают после прогулок по паркам "Лосиный остров", "Серебряный бор", Филевский и Битцевский, зеленым территориям Зеленограда и Новой Москвы.Клещи начинают проявлять себя, если температура воздуха в течение трех дней подряд превышает 8С. Причем, наличие кое-где сугробов им не помешает. По статистике, в начале клещевой активности чаще всего страдают дети и животные. К счастью, Москва, включая присоединенные территории, считается не эндемичной по энцефалиту. В Подмосковье есть только два района, Дмитровский и Талдомский, где выявляли энцефалитных клещей. В этих районах проводится противоклещевая обработка. А вот боррелиоз (болезнь Лайма), также переносимый клещами, в Московском регионе диагностируют.Прививки против энцефалита делают, как правило, только люди, посещающие Сибирь и Дальний Восток. Это регионы-эндемики по энцефалиту. И в этом году прививка стала для москвичей бесплатной, ведь ее внесли в перечень услуг обязательного медицинского страхования (ОМС). Но врачи напоминают: делать прививку стоит не позднее чем за месяц до поездки в проблемные регионы. Также рекомендована вакцинация в три этапа. Первая прививка делается осенью, вторая - через три-семь недель и финальная - через год. Это позволяет выработать иммунитет сроком на три года минимум.Комментирует Людмила Карань, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии: "Быстрых и качественных вакцин от энцефалита пока не существует. Есть противоклещевой иммуноглобулин, который можно вводить с профилактической целью. Его действие начинается сразу и продолжается один месяц, но это пассивная защита, эффективность которой зависит от многих факторов, например, от качества препарата, титра антител или вирулентности вируса, который может инфицировать человека. Такой защитой можно лишь подстраховать на время поездки прошлогоднюю прививку от энцефалита, от которой у человека в крови еще остались антитела".