Прием витаминов защищает организм от последствий загрязнения воздуха

Исследователи из Колумбийского и Гарвардского университетов говорят, что жители городов должны принимать витамины группы В. Это компенсирует ущерб, наносимый организму загрязняющими веществами. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 92% населения Земли проживает в районах, где уровень загрязнения превышает норму.В новом исследовании приняли участие здоровые добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет. Участникам давали плацебо либо витаминные добавки, содержавшие 2,5 миллиграмма фолиевой кислоты, 50 миллиграммов витамина B6 и 1 миллиграмм витамина B12. Добровольцы в масках подвергались воздействию загрязнения воздуха на улице Торонто с оживленным движением.Ученые собирали образцы крови участников. Исследование показало: витамины спасали добровольцев от негативных последствий загрязнения воздуха. Исследователи подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования.