Прием витаминов защищает организм от последствий загрязнения воздуха
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В новом исследовании приняли участие здоровые добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет. Участникам давали плацебо либо витаминные добавки, содержавшие 2,5 миллиграмма фолиевой кислоты, 50 миллиграммов витамина B6 и 1 миллиграмм витамина B12. Добровольцы в масках подвергались воздействию загрязнения воздуха на улице Торонто с оживленным движением.
Ученые собирали образцы крови участников. Исследование показало: витамины спасали добровольцев от негативных последствий загрязнения воздуха. Исследователи подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования.
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