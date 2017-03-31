Сыр вызывает привыкание, как… кокаин

Если вы когда-либо сталкивались с сумасшедшим поеданием целой головки камамбера в пятницу вечером, когда буквально невозможно остановиться на паре кусочков, тогда вам, возможно, станет легче, когда вы узнаете, что это целая научная проблема.Согласно исследованию, проведенному специалистами из Мичиганского университета, основной целью которого на самом деле являлось выявление «лекарств в мире продуктов питания», сыр действительно может спровоцировать зависимость.Причина этому кроется в определенном протеине – казеине. Кстати, именно благодаря этому белку сыр обладает настолько мягким вкусом. В процессе пищеварения казеин выделяет опиаты, называемые казоморфинами. Эти казоморфины наносят ущерб дофаминовым рецепторам, провоцируя тем самым появление в работе головного мозга так называемых аддиктивных элементов.Как утверждают авторы исследования, они сделали первый шаг к идентификации конкретных продуктов питания, а также их определенных свойств, которые могут спровоцировать этот ответ, в итоге вызывающий зависимость. По их мнению, это даже может помочь изменить подход к лечению ожирения и уж точно объясняет, почему людям порой так трудно сократить потребление некоторых продуктов.