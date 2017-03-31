Сыр вызывает привыкание, как… кокаин
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Согласно исследованию, проведенному специалистами из Мичиганского университета, основной целью которого на самом деле являлось выявление «лекарств в мире продуктов питания», сыр действительно может спровоцировать зависимость.
Причина этому кроется в определенном протеине – казеине. Кстати, именно благодаря этому белку сыр обладает настолько мягким вкусом. В процессе пищеварения казеин выделяет опиаты, называемые казоморфинами. Эти казоморфины наносят ущерб дофаминовым рецепторам, провоцируя тем самым появление в работе головного мозга так называемых аддиктивных элементов.
Как утверждают авторы исследования, они сделали первый шаг к идентификации конкретных продуктов питания, а также их определенных свойств, которые могут спровоцировать этот ответ, в итоге вызывающий зависимость. По их мнению, это даже может помочь изменить подход к лечению ожирения и уж точно объясняет, почему людям порой так трудно сократить потребление некоторых продуктов.
Listis
Gnezdo
LentaInform
СМИ2
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