Вызов нарколога поможет избежать беды

С подобной ситуацией, увы, сталкивались во многих семьях. Человек, страдающий от алкогольной или наркотической зависимости, рано или поздно переходит грань, когда силы воли, чтобы самостоятельно справиться со своим приобретенным недугом, становится недостаточно – и реально помочь может только непосредственное врачебное вмешательство. Если вам или вашему близкому родственнику стало плохо по причине обострившихся симптомов вышеуказанных пагубных пристрастий – не раздумывая обращайтесь в ближайший наркологический центр. Вызов нарколога на дом поможет избежать вам очень многих неприятностей, способных усугубить и без того тяжелую создавшуюся ситуацию.Прибыв по месту вызова, врач начинает с осмотра пациента: измеряет ему пульс и артериальное давление, попутно получая сведения от родственников больного о том, как развивалась болезнь, не предпринимались ли попытки самолечения и если предпринимались, то какие конкретно. Важно сразу пояснить – самолечение может привести к плачевным результатам, поэтому лучше сразу вызывать специалиста-нарколога и довериться его отработанным методам оказания помощи. Такая помощь, скорее всего, будет включать в себя мероприятия по детоксикации и возращению к норме всех жизненно важных функций организма больного. Возможно, понадобится применение тех или иных лекарственных препаратов. Их выбор будет производиться индивидуально в зависимости от состояния пациента.В наши дни, действительно, уже нет строгой необходимости ложиться на стационарное лечение в наркологическую клинику, если имеется возможность лечения на дому. Как говорят в народе: «Дома и стены лечат». Доля истины в этом выражении, безусловно, присутствует. Кстати, в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения человека бывает не так-то просто доставить в больницу. Скажем прямо, оценив состояние клиента и вероятность возможных проблем в дороге, не каждый водитель рискнет пригласить вас в свое авто. Поэтому гораздо надежней, проще и правильней оформить вызов нарколога по телефону. Да и самому человеку, нуждающемуся в срочной помощи, дождаться врача в домашней обстановке будет куда безопаснее и комфортнее.Когда станет понятно, насколько сильна интоксикация у больного, врач может принять решение поставить пациенту капельницу, при помощи которой организм быстро и эффективно очистится от отравляющих его токсинов. Действие капельницы будет иметь благоприятный эффект и не вызовет абсолютно никаких стрессовых ощущений. Помимо применения капельницы возможно проведение и других медицинских мероприятий, ориентированных на улучшение самочувствия больного. Как правило, на вызов нарколог приезжает со всем необходимым инвентарем. Когда сеанс первой помощи подойдет к концу, врач в обязательном порядке даст дальнейшие указания по уходу за больным. Если необходима срочная госпитализация, нарколог незамедлительно вам об этом сообщит. Цены на вызов данного специалиста на дом обычно приблизительно одинаковы в разных наркологических клиниках и вполне приемлемы. Не экономьте на своем здоровье и здоровье ваших близких, попавших в беду.