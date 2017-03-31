Вызов нарколога поможет избежать беды
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Прибыв по месту вызова, врач начинает с осмотра пациента: измеряет ему пульс и артериальное давление, попутно получая сведения от родственников больного о том, как развивалась болезнь, не предпринимались ли попытки самолечения и если предпринимались, то какие конкретно. Важно сразу пояснить – самолечение может привести к плачевным результатам, поэтому лучше сразу вызывать специалиста-нарколога и довериться его отработанным методам оказания помощи. Такая помощь, скорее всего, будет включать в себя мероприятия по детоксикации и возращению к норме всех жизненно важных функций организма больного. Возможно, понадобится применение тех или иных лекарственных препаратов. Их выбор будет производиться индивидуально в зависимости от состояния пациента.
В наши дни, действительно, уже нет строгой необходимости ложиться на стационарное лечение в наркологическую клинику, если имеется возможность лечения на дому. Как говорят в народе: «Дома и стены лечат». Доля истины в этом выражении, безусловно, присутствует. Кстати, в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения человека бывает не так-то просто доставить в больницу. Скажем прямо, оценив состояние клиента и вероятность возможных проблем в дороге, не каждый водитель рискнет пригласить вас в свое авто. Поэтому гораздо надежней, проще и правильней оформить вызов нарколога по телефону. Да и самому человеку, нуждающемуся в срочной помощи, дождаться врача в домашней обстановке будет куда безопаснее и комфортнее.
Когда станет понятно, насколько сильна интоксикация у больного, врач может принять решение поставить пациенту капельницу, при помощи которой организм быстро и эффективно очистится от отравляющих его токсинов. Действие капельницы будет иметь благоприятный эффект и не вызовет абсолютно никаких стрессовых ощущений. Помимо применения капельницы возможно проведение и других медицинских мероприятий, ориентированных на улучшение самочувствия больного. Как правило, на вызов нарколог приезжает со всем необходимым инвентарем. Когда сеанс первой помощи подойдет к концу, врач в обязательном порядке даст дальнейшие указания по уходу за больным. Если необходима срочная госпитализация, нарколог незамедлительно вам об этом сообщит. Цены на вызов данного специалиста на дом обычно приблизительно одинаковы в разных наркологических клиниках и вполне приемлемы. Не экономьте на своем здоровье и здоровье ваших близких, попавших в беду.
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