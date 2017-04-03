Ученые добились прогресса в лечение рака кожи

Учеными была изобретена инновационная методика лечения рака кожи, которая позволяет пациентам жить, по меньшей мере, в два раза дольше после прохождения терапии, нежели сегодня предлагают прочие даже наиболее эффективные методики лечения.Сегодня среднестатистически при выявлении меланомы на поздних стадиях средний прогнозируемый срок, который отделяет пациентов от смерти, равняется девяти месяцам. С новым препаратом под названием Vemurafenib это цифра увеличивается до шестнадцати месяцев. Данное лекарство, впрочем, подходит не всем пациентам с раком кожи, а лишь только порядка 50%, у которых его развитие спровоцировано определенной мутацией особого гена. Несмотря на то, что достижение ученых на первых взгляд выглядит довольно скромным, следует понимать, что Vemurafenib является первым действительно эффективным лекарством для раковых больных, изобретенным за последние десять лет.Препарат уже одобрен к использованию на территории США, Австралии, ЕС и ряда других стран. Как подчеркивают сами разработчики нового препарата, речь идет вовсе не об исцелении, а лишь о продлении жизни пациентам с раковыми заболеваниями. Вместе с тем согласно предварительным тестам прием препарата не противоречит параллельному использованию большинства существующих сегодня методик лечения пациентов. Это может быть весьма эффективным, поскольку крайне низкий показатель выживаемости среди пациентов с данной разновидностью онкологических заболеваний в немалой степени связан с достаточно быстрым прогрессированием болезни, которая убивает людей буквально за несколько месяцев. Теперь вполне возможной стала разработка методик терапии, которые будут ориентированы на большую продолжительность времени, и потому врачи при их разработке соответственно будут располагать большими вариантами действий.Новый препарат в заключительном исследовании был протестирован на 132 жителях США и Австралии, практически каждый из которых благодаря нему получил несколько дополнительных месяцев жизни. По словам ученых Vemurafenib весьма незначительно влияет на сам рак, зато серьезно тормозит процесс метастазирования, то есть распространения заболевания по всему человеческому телу.