Вещество, содержащееся в шоколаде, защищает от последствий инсульта

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Употребление черного шоколада способствует защите организма от разрушительных последствий инсульта, утверждают исследователи.

Вещество эпикатехин, содержащееся в шоколаде, защищает организм от болезней сердечно-сосудистой системы и инсультов в том числе. Ученые провели эксперимент на крысах в лаборатории, которым давали разные вещества через 90 минут после инсульта. Оказалось, что эпихатехин обладает целительными свойствами (уменьшает размеры разрушения тканей мозга) в течение 3,5 часов после инсульта. Через 6 часов вещество не дает никакого эффекта.

Исследователи надеются, что однажды эпикатехин станут применять в производстве препаратов, защищающих мозг от повреждений после инсультов. Особенно радует, что время воздействия составляет три часа, так как большинство современных лекарств эффективны гораздо меньшее время.
СМИ2
LentaInform
Listis
Gnezdo

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