Свободные радикалы могут быть полезны для сердца

Свободные радикалы в крови, которые связывают с возникновением раковых опухолей, на самом деле могут защищать сердце от болезней, считают специалисты.Широко рекламируются и продаются различные антиоксиданты, которые вроде как защищают от заболеваний, путем подавления свободных радикалов, например, витамин С. Компании, которые занимаются производством пищевых добавок, заработали на этом миллионы. Однако, в ходе последнего исследования, проведенного британскими специалистами, выяснилось, что свободные радикалы способны стимулировать организм, заставляя защищать сердце. Данное утверждение проливает свет на то, почему испытания антиоксидантной терапии проваливались.Специалисты пояснили, что плохая репутация свободных радикалов делает антиоксиданты необычайно популярным средством, однако испытания последних не выявили каких-либо преимуществ. Теперь понятно почему.Ученые провели эксперимент, в ходе которого наблюдали за тем, какой эффект энзим, ведущий к окислению, Nox4, оказывает на сердца мышей. Они протестировали эффект, создав мышей, у которых не было Nox4, и грызунов, у которых Nox4 был в избытке. Оказалось, мыши с избытком Nox4 лучше адаптировались к стрессу, защищая сердце. Однако, несмотря на полученные результаты работы, эксперты до сих пор не знают, как антиоксиданты, содержащиеся в продуктах, влияют на циркуляцию крови и здоровье сердца.