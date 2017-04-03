Выявлены основные факторы, вызывающие ревность
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В ходе исследования выяснилось, что у представителей сильного пола помимо чувства собственности к своим партнершам, возникают ревностные чувства к более красивым, высоким и богатым представителям своего пола.
Женщины тоже ревнуют из-за роста, и это чувство у них направлено также на представительниц своего пола. Больше всего ревнивиц среди дам высоких и низких — им не так просто найти партнера схожих параметров.
Женщины среднего роста скорее находят себе партнера таких же средних размеров, а потому в целом более спокойны.
СМИ2
LentaInform
Gnezdo
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