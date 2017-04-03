Выявлены основные факторы, вызывающие ревность

Удалось определить наиболее важные раздражители, вызывающие чувство ревности у мужчин и женщин, сообщили испанские и голландские исследователи.В ходе исследования выяснилось, что у представителей сильного пола помимо чувства собственности к своим партнершам, возникают ревностные чувства к более красивым, высоким и богатым представителям своего пола.Женщины тоже ревнуют из-за роста, и это чувство у них направлено также на представительниц своего пола. Больше всего ревнивиц среди дам высоких и низких — им не так просто найти партнера схожих параметров.Женщины среднего роста скорее находят себе партнера таких же средних размеров, а потому в целом более спокойны.