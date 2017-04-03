Сочетание биоактивных пептидов ускорит заживление ран

Исследователи из Высшей школы медико-биологических наук им. Саклера при Университете Тафтса подобрали сочетание двух биологически активных пептидов, которое, усиливая рост сосудов и стимулируя восстановление тканей, значительно ускоряет заживление ран.Дальнейшее изучение этих пептидов и разработка на их основе лекарственных средств может лечь в основу нового метода лечения острых и хронических ран, особенно при нарушении процесса заживления ран, которое имеет место, в частности, у пациентов с сахарным диабетом и заболеваниями периферических сосудов.Вначале учёные испытали вновь выделенный пептид UN3 на лабораторных животных с нарушенным заживлением ран. Под действием этого пептида на 50% ускорялось развитие сосудистой стенки, на 250% - развитие новых сосудов и на 300% увеличивалась миграция клеток, возникающая в ответ на повреждение."Затем мы соединили пептид UN3 с другим пептидом, созданным в предыдущем исследовании, - comb1, и, используя двойной слепой метод, нанесли эту смесь на раны испытуемых", - рассказывает д-р Tatiana Demidova-Rice, выпускница программы клеточной и молекулярной биологии и онтогенетики при Высшей школе медико-биологических наук им. Саклера."Выяснилось, что это сочетание пептидов превзошло по эффективности все контрольные группы, включая единственный одобренный FDA препарат на основе фактора роста для лечения ран у больных сахарным диабетом - бекаплермин", - продолжает она.В декабре 2010 г. д-р Demidova-Rice и Ira Herman, профессор молекулярной физиологии и фармакологии из Медицинской школы при Университете Тафтса, выделили из Clostridium histolyticum несколько пептидов. Затем они стали подбирать к ним другие пептиды, и наконец создали пептид, получивший название comb1. Он обладал рядом стратегических свойств, в том числе - способностью стимулировать ангиогенез на 200% in vitro.Второй компонент смеси - пептид UN3 - был создан из двух природных пептидов, которые в следовых количествах присутствуют в обогащённой тромбоцитами плазме человека."Подтверждение того, что это сочетание пептидов может действовать синергично, ускоряя заживление ран, - значительно продвигает наши исследования в сторону клинического применения, - говорит проф. Herman. "Эти пептиды также могут быть использованы в лечении ожоговых ран. Следующим этапом мы начнём клинические испытания", - добавляет она.