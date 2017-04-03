Высокая самооценка сохранит сердце здоровым

Высокая самооценка наносит меньший вред здоровью, чем заниженная, сообщили новозеландские исследователи.Ученые провели эксперимент, в ходе которого его участники выполняли ряд заданий. Часть результатов были приняты или не зачислены. Остальные были прокомментированы в острой форме в присутствии испытуемых.Во время резкой критики у всех испытуемых проверяли активность сердечного тонуса блуждающего нерва — показателя степени влияния парасимпатической нервной системы на сердце. Оказалось, что добровольцы с высокой самооценкой продемонстрировали лучшие показатели, чем обладатели низкой самооценки.Эксперты пояснили, что для успокоения сердца парасимпатическая нервная система снижает уровень стресса и воспаления. Если она недостаточно активна, то это может привести к возникновению проблем в работе сердечно-сосудистой и иммунной систем.