Активность иммунной системы беременной женщины может привести к мутации генов у плода

Американские ученые установили, что при инфекционных заболеваниях в период беременности всплеск активности иммунной системы женщины может послужить причиной мутации генов и возникновению повышенной восприимчивости к аутизму и шизофрении.Исследователи провели эксперименты на лабораторных мышах. Беременных грызунов заразили аналогом вируса, который усиливает выработку белка TLR3. В результате потомство этих мышей имело недостаточную двигательную активность.Специалисты считают, что открытие позволит создать препараты, блокирующие воздействие белка TLR3, а это позволит эффективно лечить беременных женщин и успешно защищать их плод.