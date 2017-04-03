Активность иммунной системы беременной женщины может привести к мутации генов у плода

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Американские ученые установили, что при инфекционных заболеваниях в период беременности всплеск активности иммунной системы женщины может послужить причиной мутации генов и возникновению повышенной восприимчивости к аутизму и шизофрении.

Исследователи провели эксперименты на лабораторных мышах. Беременных грызунов заразили аналогом вируса, который усиливает выработку белка TLR3. В результате потомство этих мышей имело недостаточную двигательную активность.

Специалисты считают, что открытие позволит создать препараты, блокирующие воздействие белка TLR3, а это позволит эффективно лечить беременных женщин и успешно защищать их плод.
LentaInform
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