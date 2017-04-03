Активность иммунной системы беременной женщины может привести к мутации генов у плода
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Исследователи провели эксперименты на лабораторных мышах. Беременных грызунов заразили аналогом вируса, который усиливает выработку белка TLR3. В результате потомство этих мышей имело недостаточную двигательную активность.
Специалисты считают, что открытие позволит создать препараты, блокирующие воздействие белка TLR3, а это позволит эффективно лечить беременных женщин и успешно защищать их плод.
LentaInform
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