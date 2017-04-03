Выявлены новые системы групп крови

Исследователи из Университета Вермонта (University of Vermont) идентифицировали на поверхности красных кровяных телец два белка, ответственные за две новые групповые системы крови, которые называются Ланжерейс (Langereis) и Джуниор (Junior), сообщает Forbes со ссылкой на Nature Genetics.По словам ведущего автора, Брайана Баллифа (Bryan Ballif), "очень мало людей, которым известно, являются ли они Ланжерейс- или Джуниор- отрицательными или положительными. Между тем при переливании крови это может стать большой проблемой". Известно, что Junior-отрицательны более 50 тысяч японцев, и эти люди могут столкнуться с трансфузионными осложнениями или несовместимостью матери и плода. Довольно часто встречается эта система крови также у европейских цыган.Кроме общеизвестных систем групп крови ABO и Rhesus, в пределах которых подбираются совместимые группы крови, Международным обществом переливания крови (International Blood Transfusion Society) признано 28 дополнительных систем групп крови, среди них группы с такими названиями как Даффи, Кидд, Диего и Лютеран.Антигены Джуниор и Ланжерейс были выделены около 10 лет тому назад у беременной японской женщины, которой грозил выкидыш из-за загадочной несовместимости с группой крови плода. Однако молекулярно-генетическая основа этого явления оставалась неясной.Вермонтские ученые в сотрудничестве с французскими и японскими коллегами выделили с поверхности эритроцитов два белка – АВСВ6 и АВСG2, относящиеся к так называемым транспортным белкам (они переносят различные метаболиты и ионы внутрь клетки и из нее). За этим последовали генетические тесты, подтвердившие связь этих белков с формированием антигенных систем крови Ланжерейс и Джуниор.Авторы также выявили связь новоявленных белков с устойчивостью организма к противораковым препаратам, применяемым, в частности, при лечении рака молочной железы.По мнению Баллифа, в настоящее время неизвестными могут оставаться еще порядка 10-15 систем групп крови.