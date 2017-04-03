Влияние курения на состояние десен
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Все исследуемые области не имели периодонтальной патологии. 41 студент (16 некурильщиков и 25 курильщиков) были зарегистрированы в этом исследовании. Выяснялось, что у курильщиков были найдены достоверно более низкие уровни витамина C по сравнению с не курящими во всех областях. Существенных различий уровня токоферола не было.
Уровни витамина А были умеренно снижены у курильщиков по сравнению с контрольной группой. Соответственно, табачный дым может быть причиной повреждения десен за счет уменьшения уровня витамина C, вазоконстрикции и снижения антиоксидантного статуса
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