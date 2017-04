Влияние курения на состояние десен

Табачный дым может быть причиной повреждения десен за счет уменьшения уровня витамина C, вазоконстрикции и снижения антиоксидантного статуса. Ученые исследовали уровень витаминов С и Е в жидкости в десневой бороздке у курильщиков и некурильщиков с клинически здоровыми деснами. Сравнение проводилось между областью, физически подвергаемой дыму и контрлатеральной областью.Все исследуемые области не имели периодонтальной патологии. 41 студент (16 некурильщиков и 25 курильщиков) были зарегистрированы в этом исследовании. Выяснялось, что у курильщиков были найдены достоверно более низкие уровни витамина C по сравнению с не курящими во всех областях. Существенных различий уровня токоферола не было.Уровни витамина А были умеренно снижены у курильщиков по сравнению с контрольной группой. Соответственно, табачный дым может быть причиной повреждения десен за счет уменьшения уровня витамина C, вазоконстрикции и снижения антиоксидантного статуса