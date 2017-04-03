Влияние женских половых гормонов в развитии злокачественных эстроген-зависимых опухолей

Самым спорным вопросом был рак молочной железы, и по данным ретроспективных исследований и случай-контроль исследований частота рака молочной железы на фоне ЗГТ практически не изменялась.В исследовании Women's Health Initiative отмечено его возрастание в группе комбинированной терапии, а в группе монотерапии эстрогенами отмечено некоторое снижение риска рака молочной железы или отсутствие влияния.Учитывая эти противоречия, возникает вопрос — можно ли безопасно назначать эстрогены пациентке, перенесшей рак молочной железы? В литературе хорошо освящена проблема взаимоотношения рака эндометрия и чистых эстрогенов. Можно ли назначать гормонотерапию таким женщинам после терапии заболевания? В нескольких случай-контроль и когортных исследованиях показано отсутствие риска рецидива заболевания или его снижение у женщин, принимающих эстрогены после рака молочной железы.Согласно имеющемуся консенсусу, эстрогены таким женщинам противопоказаны, но полученные данные не подтверждают эти опасения. Имеются сведения о том, что гормонотерапия может назначаться и женщинам, перенесшим рак эндометрия. Данные о том, что заместительная гормонотерапия противопоказана женщинам, леченным после рака яичников и шейки матки, не доступны.