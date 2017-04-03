Уникальный состав семян льна позволяет предотвратить множество заболеваний

На латинском лен — Linum usitatissimum, что в дословном переводе означает «лен полезнейший». Но я даже не догадывалась, что эти маленькие семена обладают такой силой. Уникальный состав семян льна позволяет предотвратить множество самых разных заболеваний: от проблем с сердцем до запора. Семена льна незаменимы для тех, кто придерживается диеты. Они богаты клетчаткой и жирами, которые легко усваиваются организмом. Благодаря этому ощущение сытости наступает в разы быстрее. Что немаловажно, — углеводов в льне очень мало!Основная польза семян льна заключается в 3 основных компонентах: клетчатке, полиненасыщенных жирных кислотах, лигнанах. Витамины группы В, витамин Е, йод, кальций, цинк, железо, кремний, медь, никель, марганец, молибден, каротин, магний, сера, фосфор, калий, кобальт и хром усиливают лечебный эффект. 1. Клетчатка Растворимые и нерастворимые волокна клетчатки контролируют уровень плохого холестерина в крови, блокируя его всасываемость в кишечнике. 2. Жирные кислоты Семя льна является самым богатым источником омега-3 жирных кислот. Эти соединения — жизненно важные компоненты клеточных мембран, они улучшают кровоток и помогают предотвратить образование тромбов, которые вызывают инфаркт и инсульт. Именно комбинация клетчатки и ненасыщенных жирных кислот делает льняное семя таким эффективным в снижении уровня холестерина. 3. Лигнаны Это полифенолы, выступающие в роли мощнейших антиоксидантов, которые превосходят по эффективности в этом отношении даже витамин Е. Самый богатый источник этих соединений — оболочка семени. В комплексе с фитоэстрогенами (растительными веществами, схожими по свойствам с женскими гормонами эстрогенами) они активно противостоят раку груди.Для наилучшего эффекта семена льна непосредственно перед употреблением рекомендуют измельчить в кофемолке. За 30 минут до приема пищи наберите получившуюся муку сухой чайной ложкой и запейте большим количеством жидкости. Курс приема зависит от желаемого результата и может продолжаться несколько месяцев. Как и у всякого сильнодействующего средства, у семян льна также есть противопоказания, среди которых диарея, обструкция пищевода, кишечника или привратника, камни желчном пузыре, мочекаменная болезнь, заболевания матки и яичников, беременность, диабет. Внимание! В любом случае, перед началом употребления семян льна проконсультируйтесь с врачом. Первый эффект от приема льняного семени вы заметите уже через 2 недели: исчезнут проблемы с кожей, волосы заблестят и оживятся, наладится процесс пищеварения, уменьшатся аллергические реакции.