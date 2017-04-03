Физическая нагрузка может способствовать более эффективному развитию мозга

Исследователями из Университета Здоровья и Науки, Орегон, США, проводилась работа на приматах, было использовано 24 обезьяны. Главной задачей, было установить, могут ли регулярные физические упражнения приводить к органическим изменениям в мозге.Ученые объяснили свой выбор тем, что хотели исключить влияние таких факторов, как курение, алкоголь и избыточный вес. Животных разделили на три группы: первую группу тренировали на беговой дорожке пять дней в неделю в течение 20 недель; вторая группа вообще не подвергалась физической нагрузке и третью группу тренировали в течение 20 недель, а затем ограничили их подвижность. Затем исследователи оценили объем капилляров в мозге животных из всех трех групп.Результаты исследования свидетельствовали о том, что объем капилляров у обезьян, подвергавшихся физическим нагрузкам был существенно выше, чем у нетренированных. Кроме того, исследователи отмечают, что изменения были наиболее заметны у тех обезьян, которые были наименее тренированы в начале исследования. Доктор Джуди Камерон (Judy Cameron) из Национального исследовательского приматологического центра Орегоны, США, отметила: «Всем известно, что физические упражнения улучшают сердечную деятельность и снижают риск ожирения, но данное исследование свидетельствует о том, что физическая нагрузка может буквально вызывать органические изменения в мозге». Также было отмечено, что тренированные обезьяны были более подвижными, нежели нетренированные, в ходе тренировок они также значительно быстрее обучались.«Вероятно, физические упражнения могут приводить к большей способности к концентрации и это еще одна из важных причин, чтобы заставить людей уделять больше внимания спорту», заключает доктор Камерон.