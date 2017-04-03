Специалисты обнаружили запахи, подавляющие аппетит

Композиция запахов определенных продуктов способна избавить от чувства голода, позволив скинуть лишние килограммы, сообщили американские исследователи.Ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснили, композиция каких запахов наиболее эффективно подавляет аппетит. Оказалось, что если банан, дольку зеленого яблока, щепотку мяты перечной и ванили прогреть на растительном масле и вдыхать испаряемый аромат в течение 15 минут до еды, то ощущение насыщения пищей наступает гораздо быстрее, чем обычно.По мнению экспертов, такой вид ароматерапии позволит ежемесячно терять до 2 кг лишнего веса и не будет оказывать вредного воздействия на здоровье, как многие средства для похудения.